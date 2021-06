Bufera su Paola Ferrari, che gaffe della giornalista agli Europei

E’ sempre più difficile il post-partita di Rai1 a Euro2020: il flop di Notti Europee, certificato da ascolti bassissimi, regala altre chicche ma in negativo. Ieri la protagonista assoluta è stata Paola Ferrari che è riuscita nella stessa trasmissione a farsi inquadrare tra le gambe mentre le accavallava, mostrando di non avere indumenti intimi, a sbagliare tanti nomi dei giocatori di Germania e Francia e a incorrere in ulteriori gaffe nel presentare servizi appena andati in onda (“allora vediamo il servizio su Ronaldo – ha detto quando il filmato su Cr7 era appena stato trasmesso – ah è già andato? Ok”)-

I tifosi impietosi con Paola Ferrari

Fioccano commenti al veleno, si parte dall’inquadratura proibita: “chiunque a 60 anni si presenta premeditatamente in tv senza mutande e quando si vede inquadrata fa l’accavallamento, per me non e’ professionale” o anche: “Era necessario vestirsi così? Proprio quella gonna? Un insulto a tutte le donne”, oppure: “Ha anche attaccato Diletta Leotta dicendo che punta sugli attributi fisici perché lei cosa sta facendo”.

C’è chi ironizza: “E ora vogliamo la scena del vestito bianco di Marylin che svolazza al passaggio della metro fatto da Iva Zanicchi!”, chi fa paragoni (“Paola Ferrari come Sharon Stone”) e chi va sul sarcasmo: “La Rai paga talmente poco i propri dipendenti che questi non possono neanche permettersi un paio di mutande”.

I fan elencano tutte le gaffes della Ferrari

Poi le critiche arrivano su un altro fronte: “è riuscita a chiamare Hummels, Homeless e Pogba, Pobgal. O PayPal” o anche: “Un abbraccio a Paola Ferrari a cui RaiSport ha passato le liste dei giocatori coi nomi de Winning Eleven” oppure: “Ma perché il primo canale dello Stato italiano deve affidare la conduzione ad una che ripete all’infinito Mappè, Humless, Pogball, Varein, Evrett? Perché dobbiamo pagare il canone? Perché???”.

Un utente osserva: “Paola Ferrari da record nel post Germania-Francia: in rapida successione Varein (Varane) Homless (Hummels) Mappè (Mbappè), Pobgal (Pogba), Everz (Havertz). Qua siamo sui livelli di Betello vs Sbardella di “Mai dire gol”..” e infine: “No vabbè chiama l’intervista di Cristiano Ronaldo che era stata appena trasmessa… Fermatela”.

SPORTEVAI | 16-06-2021 08:33