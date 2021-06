Germania-Francia, social tra “gufate” e ammirazione

La Francia dimostra di meritare il ruolo di favorita in questi Europei. La formazione di Deschamps batte 1-0 la Germania a Monaco ma con una prova di forza nei confronti dei tedeschi che fanno fatica a rendersi pericolosi in attacco. I tifosi italiani provano a influenzare la partita con qualche “gufata” ma alla fine si devono arrendere al talento dei francesi e in particolare sono ammirati nei confronti del fenomeno Mbappè.

Mbappè: applausi a scena aperta

La Francia conquista la vittoria ma a prendersi gli onori, nonostante una gara senza gol, è Mbappè. L’attaccante francese conferma ancora una volta di essere uno dei migliori giocatori al mondo, prima quando realizza il gol del 2-0 poi annullato per fuorigioco e poi con una seria di giocate in velocità che mandano in confusione la difesa tedesca. “Gol da pallone di diamante, annullato”, scrive il giornalista Fabrizio Biasin. Nonostante la posizione irregolare i social sembrano essere d’accordo: “Annullare un gol del genere è un crimine contro l’umanità”. Mentre c’è chi punta sulla sua velocità: “Mbappè potrebbe correre nella classe 125 senza neanche usare la moto”.

Il tifo contro degli italiani

Tutti contro la Francia. A Monaco vanno in campo due storiche avversarie della nazionale italiana. Ma i tifosi hanno scelto subito l’avversaria da gufare ed è la Francia: “E’ incredibile: la Francia è capace di unire gli italiani e costringerli a tifare per la Germania”. E ancora: “Scusate ma se penso alla Francia mi vengono in mente solo i mondiali del 2006 e l’Eurovision”. Mentre Not Me scrive: “Vorrei dire a chi sta tifando Francia che è anticostituzionale farlo”.

La paura per Pavard

Nel corso del match tutti gli appassionati di calcio tornano a provare la stessa paura provata in occasione del malore di Christian Eriksen. Stavolta però è uno scontro di gioco a creare lo spavento per il francese Pavard. E sui social si discute della possibilità di continuare a farlo giocare: “Non vedo come si possa ragionevolmente tenere in campo Pavard dopo una botta del genere. Le sostituzioni per concussion, che stanno sperimentando negli Usa, risultano una soluzione sempre più necessaria”.

La fascia di Neuer

Gli spettatori di Germania-Francia non possono fare a meno di notare che il capitano della Germania, il capitano Manuel Neuer, sceglie come fascia da capitano quella della bandiera tricolore da tempo simbolo dei movimenti LGBT: “Sempre un passo avanti”, scrive Massimo.

SPORTEVAI | 15-06-2021 23:00