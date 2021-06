Euro 2020, Canizares dice la sua: "Francia grande favorita, l’Italia ha tutto da dimostrare"

Anche Santiago Canizares non ha dubbi: per i nomi dei suoi giocatori, condizione e pedigree, la grande favorita per la conquista del titolo a Euro 2020 è la Francia.

Il parere del classe 1969 ex Valencia e Real Madrid quindi non si discosta molto da quelli forniti nei giorni passati dai tanti esperti e addetti ai lavori chiamati in causa ma, nonostante questo, resta comunque interessante perché fornisce anche un’indicazione su quelle che potrebbero essere le ambizioni della Spagna.

“La forza della Nazionale spagnola sta nel suo collettivo e non tanto nei suoi singoli. Non abbiamo calciatori top 10 nel mondo, ma qualunque elemento può mettersi in mostra e dire la sua da un momento all’altro.

Molto dipenderà dallo stato fisico ed emotivo dei calciatori, che sono reduci da una lunga e faticosa stagione. La Francia però merita senza dubbio di essere considerata la grande favorita per la vittoria finale, anche perché è il campione mondiale in carica” ha detto a Tuttomercatoweb Canizares, il quale poi ha dato anche il suo giudizio sull’Italia.

“Buoni giocatori, buon allenatore, ma gli azzurri hanno ancora tutto da dimostrare”, le parole dell’ex estremo difensore spagnolo.

