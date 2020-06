Da Handanovic una promessa ai tifosi dell'Inter

Samir Handanovic è concentratissimo sulla ripresa del campionato e vede un'Inter in grado di battagliare fino al termine di questa ancora lunghissima stagione con l'obiettivo di centrare tutti gli obiettivi del club.

Lo afferma senza giri di parole intervenendo ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport' tramite un videomessaggio.

"Abbiamo passato un periodo davvero difficile – sottolinea il portiere nerazzurro -. Il mio primo pensiero è giusto che vada a tutti coloro che non sono stati bene o che non sono più tra di noi. Abbiamo la possibilità di riprendere a giocare, di praticare lo sport che amiamo anche in circostanze non abituali".

Quindi la promessa del capitano dell'Inter ai sostenitori della Beneamata: "Faremo di tutto per riportare un po' di gioia ai nostri tifosi e a tutti quelli che amano il calcio. Speriamo di riuscirci e soprattutto di rendere orgogliosi e felici i nostri tifosi interisti che anche in questo periodo difficile non ci hanno mai fatto mancare il loro affetto".

SPORTAL.IT | 01-06-2020 22:44