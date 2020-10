Da idolo a Firenze a pastore gospel: la nuova vita di Bismark

Quello di Ekye Bismark è un nome che probabilmente dirà poco a molti appassionati di calcio, ma c’è stato un momento nella sua carriera nel quale è stato un idolo assoluto dei tifosi della Fiorentina .

Notato dalla Pistoiese in occasione di un Torneo di Viareggio , l’ex centrocampista ghanese si è poi messo in mostra prima in Serie D e poi in C2 con l’ Aglianese , squadra nella quale ha condiviso lo spogliatoio con un Massimiliano Allegri all’ultima esperienza da calciatore.

Nel gennaio 2003, una Florentia Viola alla ricerca di rinforzi che le consentissero di scalare la classifica per poi puntare decisa alla promozione, decise di scommettere proprio su di lui che, non solo ripagò la fiducia diventando uno degli uomini di punta della squadra allora guidata da Alberto Cavasin , ma nel febbraio successivo siglò anche una rete importantissima sul campo del Rimini in quella che è ricordata come la gara che ha cambiato il volto della stagione dei gigliati.

Bismark poi sarebbe rimasto a Firenze anche nella stagione successiva in Serie B (quando la Fiorentina era tornata ad essere Fiorentina) ma chiuso dalla nutrita concorrenza trovò pochissimo spazio.

La carriera del giocatore ghanese è poi proseguita con un’avventura al Vaduz e varie esperienze nelle serie minori, il tutto prima del ritiro nel 2010.

Come riportato dal ‘Corriere Fiorentino’ Bismark , che adesso ha 39 anni, oggi vive lontano dai riflettori del mondo del calcio. Lavora come fattorino per i ristoranti, fa il pastore in una chiesa gospel e si occupa dei suoi quattro figli.

Gli anni nei quali sfrecciava a tutta velocità sul prato del Franchi sono lontani, ma è rimasto nel cuore di tutti i tifosi viola. Ekye Bismark è stato infatti tra le stelle di quella Florentia Viola dalla quale poi è rinata la Fiorentina.

OMNISPORT | 19-10-2020 13:04