Da Kvara a DiMaria, quanto valgono le nuove star della SerieA su FIFA?

25-08-2022 23:52

Giorni di grande fermento in serie A. Manca poco meno di una settimana al termine della sessione di calciomercato, ma alcuni nomi hanno già stregato i tifosi. Da Kvaratskhelia a De Katelaere, passando per Di Maria, scopriamo quanto valgono su FIFA tutte le nuove stelle del nostro maggiore campionato.

Giovani talenti

Partiamo dai goldenaboy arrivati nel nostro campionato. Kvaratskhelia è ovviamente presente su FIFA 22 e le sue statistiche sono molto interessanti. Le 5 stelle di piede debole, sono una conferma di quanto abbiamo visto in questi giorni. Destro e sinistro per il georgiano, non fa differenza. Inoltre l’84 di palleggio e 82 di accelerazione impreziosiscono ancor di più il giovane talento. La sua valutazione generale corrisponde ad uno sterile 73, ma il suo potenziale è di 84.

Passiamo invece alla stellina rossonera De Katelaere. Il belga vale 77 ma con un potenziale altissimo, di oltre 87! Quattro stelle skill e piede debole lo rendono un giocatore completo, e il controllo palla da 82 sottolinea una sicurezza nella gestione della palla di primissimo livello. Infine, l’83 di resistenza che è anche il suo valore più alto di partenza, sottolineano il fatto che anche fisicamente il giocatore ha ottime qualità.

Le certezze

Capitolo dedicato a nomi più conosciuti, e di conseguenza più affidabili anche per valori all’interno del gioco. L’inter ha acquistato, per la seconda volta, Romelu Lukaku, attaccante belga classe 93. Il gigante neroazzurro è oramai una certezza del nostro campionato, e all’interno del videogioco ha un valore di 86 con una crescita però abbastanza bloccata. Il gameplay di FIFA inoltre, non ha mai permesso al giocatore di essere una buona carta all’interno delle modalità competitive come Ultimate team.

La Juventus invece da quest’anno avrà Dusan Vlahovic dalla prima di campionato. Il serbo ha già impattato con una doppietta, e nel videogioco ha un valore pari a 83 ma con un potenziale di oltre 90. L’acquisto top è stato invece rappresentato da Angel Di Maria, che rappresenta un’ottima ala destra all’interno del gioco. Il suo valore si aggira intorno all’87, ma soprattutto è un giocatore con 5 skill, ottimo quindi nel dribbling.