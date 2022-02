Da Maradona e Baggio passando per Pelè : cosa sono le ICON su fifa?

27-02-2022 17:47

Lo sapevate che all’interno del videogioco fifa22 è possibile giocare con le più grande icone del passato? Da Ronaldo il fenomeno, passando per “el pibe de oro”. Chi scegliereste nel vostro team?

Le Icon, cosa sono e come poterci giocare?

All’interno della modalità FIFA Ultimate Team è possibile costruire la propria squadra dei sogni. Una delle peculiarità di questa modalità, che rimane la più giocata in assoluto e quella utilizzata per tutte le competizioni, resta il fatto che non sono disponibili solo giocatori in attività, ma anche le più grandi leggende del passato. Tutti questi giocatori vengono definiti “ICON” ovvero icone, ed è possibile portarsele a casa e schierarle in campo. Attenzione però, il loro prezzo sarà sicuramente molto alto.

Quali sono le icone italiane?

Prima di passare all’analisi delle migliore icone del gioco, andiamo a scoprire quali calciatori italiani sono stati inseriti all’interno di questo speciale database. Il migliore Italiano che troviamo è Paolo Maldini, con un overall(la somma totale delle statistiche) addirittura di 94, che lo pone come uno dei migliori difensori del gioco.

Alle sue spalle troviamo Franco Baresi e Roberto Baggio, entrambi con un rating di 93. Seguono Alessandro Del piero, Alessandro Nesta e Andrea Pirlo. Completano la top10 Fabio Cannavaro, Gennaro Gattuso,Bobo Vieri e Pippo Inzaghi.

Le migliori Icone del gioco

Sono senza dubbio le carte più amate, e soprattutto quelle a cui tutti ambiscono. Il giocatore più forte, dal punto di vista dell’overall, è il grande Pelè, valutato 98. Lo storico attaccante brasiliano costa all’incirca 4,5 milioni ed è uno degli attaccanti migliori del gioco. Alle sue spalle troviamo “el dies” Diego Armando Maradona. L’idolo di Napoli e di tutta l’Argentina è valutato circa 2,5 Milioni ed ha un overall complessivo di 98.

Al terzo posto, ma solo per overall, troviamo Ronaldo il fenomeno. Nonostante il 97 di overall, l’ex attaccante dell’Inter, per molti rimane l’attaccante più forte e completo di tutti. Usato moltissimo dal punto di vista competitivo, non a caso il suo prezzo è 8 Milioni circa, il più alto in assoluto. Completano la top10 Zinedine Zidane, Ferenc Puskás, Johan Cruyff, Lev Yashin, Mané Garrincha, Paolo Maldini, Ronaldinho.

