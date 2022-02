ESerieA 2022: Il girone A si è concluso tra conferme e sorprese

19-02-2022 13:27

Martedì 15 e Mercoledì 16 Febbraio si è ufficialmente aperto il sipario sulla nuova edizione della eSerieA 2022. Si è conclusa una due giorni ricca di spettacolo e giocate sensazionali. Le sorprese all’interno del Girone A non sono mancate.

I risultati del girone A

Venezia FC Gaming – 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta)

Bologna Fc 1909 eSports KING – 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta)

Fiorentina Esports – 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte)

Cagliari eSports – 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte)

Spezia Overpowered Esports – 4 punti (4 pareggi e 4 sconfitte)

Questa la classifica finale del primo girone della eSerieA 2022. Dominio incontrastato del Venezia di “Karimisbak”, giocatotore della eNazionale Italiana che è stato l’unico player a disputare tutte le partite dei due giorni. Una scelta coraggiosa, ma che alla fine ha pagato dividendi importanti per i Lagunari. Segue il Bologna, che grazie ad un ottimo mix di esperienza e freschezza riesce a conquistarsi il posto diretto nel winnner bracket.

Cosa accade ora?

Rispolverando il regolamento infatti, sappiamo che al termine della Regular Season le prime due del girone (più le due migliori terze) accedono al Winner Bracket dei Playoff. Quarta e quinta del girone invece, dovranno passare per lo scoglio del loser bracket, con la sola distinzione che la peggiore terza classificata accede già al 2° Turno dello stesso. Alla luce di ciò, assume un importanza straordinaria la decisiva vittoria di Francesco “Virgil” Allocca, player della Fiorentina, che riesce a battere il campione in carica Danipitbull, passato in estate al Cagliari. Grandissima sorpresa dunque per la squadra Sarda, che di certo puntava d un piazzamento migliore, considerando il terzo posto della passata edizione e soprattutto il colpo di mercato Danipitbull.

“Non è stata la regular Season che ci aspettavamo! Chiudiamo al quarto posto con la consapevolezza che avremmo potuto raccogliere di più. Ne usciamo però a testa alta e con lo spirito di squadra che ci contraddistingue, che si vinca o si perda lo facciamo insieme, sempre“. Ha dichiarato Matteo Ribera, player del Cagliari al termine della giornata.

Per Spezia e Cagliari non è ancora finita

Il cammino del Cagliari non finisce qui, difatti sarà il Loser bracket a dare una seconda chance ai rossoblù. Come precedentemente accennato, la formula della eSerieA prevede una seconda opportunità per le squadre uscite ai gironi, il cosi detto loser bracket, ovvero un girone a parte dove le vincenti ritornano nel bracket principale. Anche lo Spezia Overpowered Esports partirà da qui. Nonostante le ottime prestazioni infatti, concluso il girone all’ultimo posto.

Martedì 22 si riparte con le sfide del girone B.

