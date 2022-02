ESerieA: Regolamento ufficiale e tutte le scelte del Draft

05-02-2022 09:26

Manca sempre meno all’inizio della seconda edizione della eSerieA 2022. Quest’oggi analizziamo insieme il regolamento ufficiale della competizione e le prime scelte del draft.

La struttura della eSerieA 2021-22

La eSerieA è partita ufficialmente a Dicembre con le qualificazioni Online. Questa prima fase è dedicata a tutti gli aspiranti pro player. Ogni anno infatti, tutte le squadre partecipanti sono obbligate a completare il proprio roster scegliendo un giocatore tramite draft. Il Qualifier è disputato in 6 coppe di qualificazione, di cui 4 su PlayStation 4 e 2 su PlayStation 5.

I migliori 4 giocatori di ogni Qualifier disputato su PlayStation 4 ed i migliori 8 di ogni Qualifier disputato su PlayStation 5 si qualificheranno per la fase finale delle qualifiche, chiamata appunto “Draft Showdown”. I 32 partecipanti al Draft Showdown potranno essere selezionati da una delle Società partecipanti al Campionato tramite il Draft.

La regular season 15 febbraio-9 marzo

Questa è la seconda parte di campionato, quella principale. La Regular Season, disputata esclusivamente su PlayStation 5, prevede la divisione dei 15 club in 3 gironi all’italiana attraverso un’estrazione e vedrà le squadre sfidarsi in gare andata e ritorno. Ciascun turno sarà disputato su partita secca, la quale assegnerà punti per la classifica del girone con la classica modalità (3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta).

Nella Regular Season i Club potranno inoltre scegliere a quale giocatore, tra i pro player ed il giocatore draftato, far disputare le singole partite. Al termine della Regular Season, le prime due di ogni girone più le due migliori terze accedono al Winner Bracket dei Playoff. Le altre squadre accedono al Loser Bracket, con la sola distinzione che la peggiore terza classificata accede già al 2° Turno dello stesso.

Playoff 22-23 Marzo

Per arrivare alla fase finale, denominata ” Final Eight“, le squadre dovranno passare attraverso i Playoff, divisi in Winner e Loser Bracket. Il Winner Bracket sarà disputato su turno singolo attraverso partite andata e ritorno con risultato cumulato ed eventuali supplementari e rigori.

Le prime di ogni girone e la migliore seconda saranno le teste di serie ed affronteranno una delle sfidanti (peggiori seconde e migliori terze della Regular Season). Gli accoppiamenti saranno definiti attraverso un’estrazione durante la quale non potranno accoppiarsi squadre appartenenti allo stesso girone.

Final Eight 12-13 Aprile

L’ultimo step prima di conquistare il titolo di campione d’Italia. Questa fase verrà disputata in un tabellone unico con tutte partite andata e ritorno con risultato cumulato ed eventuali supplementari e rigori. Gli accoppiamenti dei Quarti di Finale saranno definiti da un’estrazione dove le 4 vincitrici del Winner Bracket saranno le teste di serie. Da qui in poi si seguirà il tabellone con incroci prestabiliti.

Dopo le semifinali verrà disputata la finale 3°-4° posto che assegnerà il terzo slot per accedere agli EA SPORTS FIFA 22 European Playoffs. La finalissima sarà l’ultima sfida, la quale vedrà assegnare il titolo di regina della eSerie A TIM 2022.

Analisi del draft: il sogno di tutti gli aspiranti giocatori

Si è appena conclusa la fase del “Draft Showdown”. Come già anticipato, questa fase prevede la scelta per ogni squadra, di un player (non professioista) qualificato durante i primi tornei aperti a tutti. Il modello è uguale a quello NBA, con la differenza che l’ordine di scelta avviene in maniera causale secondo un’estrazione fatta in precedenza.

Ecco tutte le scelte:

Squadra eSerieA Giocatore N° Scelta Inter valeriomonti 1 Hellas Verona xFentix_ 2 Empoli Tastyyy 3 Bologna storari 4 Sassuolo TTW_Nemesis 5 Milan Carburatore76 6 Torino Alexiov 7 Cagliari FilippoS7 8 Venezia Lollosaiu 9 Genoa Skin99 10 Sampdoria RRich19 11 Spezia Sigis_96 12 Salernitana Simob 12 Udinese Dadesxsound10 14 Fiorentina mouiu66 15

Nei prossimi giorni verrà svelato il calendario ufficiale con i gironi.

Articolo a cura di:

Francesco Basile

SOCIAL MEDIA SOCCER