FIFA 22: La squadra della settimana è ricca di Serie A

Sono tre i giocatori di Serie A presenti all’interno del TOTW, ovvero il team of the week, la squadra composta dai migliori giocatori della settimana

TOTW: cos’è e come funziona?

FIFA è oramai il gioco di simulazione calcistica, per distacco, più utilizzato in assoluto. All’interno di questo esiste la modalità Ultime Team, ovvero quella in cui ciascun giocatore può comporre la propria squadra. Questa modalità ha fatto le fortune del gioco di casa EA. E’ senza dubbio quella da cui l’azienda Americana incassa di più, ma soprattutto è quella intorno la quale, ruota tutto il mondo del competitive. Per intenderci, la eSerieA e tutte le competizioni simili, sono sempre giocatore in modalità Ultimate Team.

Ogni settimana EA Sports seleziona 23 giocatori che nell’arco della settimana precedente si sono messi in mostra. Così nasce il Team of the Week, ossia la Squadra della Settimana, conosciuta agli appassionati di Fifa anche con l’acronimo di TOTW. Le carte dei giocatori selezionati ricevono il cosi detto “boost” alle statistiche, ovvero un miglioramento della versione basa della carta. Questo potenziamento comporta un prezzo maggiorato sul mercato, oltre che un notevole upgrade del calciatore durante il gioco.

I tre calciatori scelti della Serie A

Il campionato italiano è uno di quelli quasi sempre presente all’interno del TOTW. Questa settimana sono addirittura tre i nomi presenti. Il primo è il portierone del Milan Mike Maignan. Magic moment di colui che ha fatto presto dimenticare il trasferimento parigino di Donnarumma. Il Francese infatti, grazie alla splendida prestazione durante il derby, seguita dall’assist decisivo in campionato contro la Sampdoria si è conquistato un posto dei migliori della settimana.

Ci spostiamo a Torino, sponda bianconera, per il secondo giocatore del nostro campionato selezionato nei migliori 23. Parliamo di Matthijs De Ligt, difensore della Juventus. Dopo la scorsa stagione, vissuta tra alti e bassi, l’olandese si sta confermando uno dei migliori prospetti al mondo nel suo ruolo. I sei risultati utili consecutivi sono anche merito di una ritrovata solidità difensiva.

La sorpresa biancoceleste

C’è anche un giocatore della Lazio nel migliore team della settimana. Questa volta non è Ciro Immobile, o Milinkovic Savic a prendersi la scena bensì Mattia Zaccagni, attaccante esterno che nelle ultime settimane è diventato un perno fondamentale del gioco di Maurizio Sarri. Il ventiseienne Italiano ha siglato una doppietta nell’ultimo incontro in casa con il Bologna. Questa prestazione gli ha permesso di entrare con merito nei migliori 3 della settimana.

