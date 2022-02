ESerieA 2022: torna il campionato virtuale della Lega Serie A

03-02-2022 17:00

Il 15 febbraio partirà la seconda stagione della eSerieA, ovvero il campionato della Lega Serie A giocato su playstation. Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova edizione?

L’esordio del progetto eSerieA

La eSerieA è un progetto ancora neonato, ma che ha già riscosso un notevole successo. La scorsa stagione è stata la prima in assoluto, nonostante il progetto era già in cantiere per il 2020, ma causa Covid quest’ultimo ha subito un rinvio di un anno. Promosso direttamente da Lega calcio, insieme con Pg Esports e Infront, con lo scopo di rinnovare l’utenza e l’età media degli spettatori di calcio, soprattutto per quanto riguarda la nuova Gen Z, massimi fruitori del prodotto virtuale.

La competizione dell’anno scorso si è tenuta su entrambi i videogames calcistici di riferimento, ovvero “FIFA 20” ed eFootball PES 2020. Scelta fatta soprattutto in virtù del fatto che alcuni club, come la Juventus, che ha accordi di esclusività con la casa di PES 2020(KONAMI), potessero partecipare.

I numeri generati ed i successi ottenuti

La prima edizione 2021 della eSerieA ha sorpreso tutti. Il titolo di campione è stato portato a casa da Gena e Benevento, che hanno vinto il torneo rispettivamente su PES2020 e FIFA 20. L’ottima riuscita del progetto si evince anche dal fatto che solo pochi giorni dopo la fine della prima edizione, l’assemblea della Lega Serie A ha deliberato il rinnovo della sponsorizzazione del campionato fino al 2024.

Importante anche il rinnovo di TIM, main sponsor della prima edizione, che avrà la title-sponsorship delle Competizioni Primavera (con il brand Timvision) e del campionato esport eSerie A TIM. La prima edizione infine, ha ricevuto anche il premio come “Best Italian Event ” agli Italian Esports Awards 2020, l’evento che ha premiato l’intero settore esports italiano in tutti i suoi aspetti (streamer, team, competizioni).

Novità importanti per la seconda edizione

La EA e Lega Serie A hanno siglato una partnership che prende il via con EA SPORTS FIFA 22. Questa è senza dubbio, la novità più importante, poichè porta delle conseguenze non indifferenti. Tutte le squadre che hanno una partnership con KONAMI difatti, saranno escluse dal torneo.

Per questo motivo alla fine saranno 15 i club di Serie A che si sfideranno nella nuova eSerieA 2022, unicamente sul videogioco FIFA 22. Le grandi assenti saranno Juventus, Roma, Lazio, Atalanta e Napoli che ad oggi sono in partner esclusiva con eFootball di Konami.

Nel corso di queste settimane approfondiremo l’argomento, analizzando squadre, regolamento e l’intera competizione.

Articolo a cura di:

Francesco Basile

SOCIAL MEDIA SOCCER