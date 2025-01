Da Riva e Beckenbauer a Eriksson e Schillaci: quanti big morti nel 2024

Se n’è andato un anno in cui tanti campioni hanno perso la vita lasciando un vuoto incolmabile: nella lista anche Menotti, Zagallo, Neeskens e Fraser

Se c’è una cosa che non ci mancherà nel 2024 che se n’è andato è la lunga lista di campioni dello sport che si è portato via. Dai primi giorni di gennaio fino a dicembre tanti big di vari sport sono morti, lasciando un vuoto incolmabile. Questo il triste elenco mese per mese, che si apre con Mario Zagallo e si chiude con van Looy.

– GENNAIO

5 gennaio: Mario Zagallo (92 anni), leggenda del calcio brasiliano e solo quattro volte campione del mondo, dopo aver vinto due Mondiali da giocatore (1958 e 1962) e altri due da allenatore della ‘Canarinha’ (allenatore principale in 1970, assistente nel 1994).

7 gennaio: Franz Beckenbauer (78 anni), calciatore tedesco, leggenda del Bayern Monaco, tre volte vincitore della Coppa dei Campioni (1974, 1975, 1976) e campione del mondo da giocatore (1974) e allenatore (1990).

22 gennaio: Gigi Riva (79 anni), calciatore italiano e capocannoniere della storia della Nazionale, vince gli Europei del 1968 e gioca la finale dei Mondiali del 1970.

– FEBBRAIO

11 febbraio: Kelvin Kiptum (24 anni), atleta keniano, detentore del record mondiale della maratona (2 ore 00 minuti e 35 secondi), muore in un incidente stradale nel suo Paese.

22 febbraio: Artur Jorge (78 anni), allenatore portoghese, vincitore della Coppa dei Campioni con il Porto nel 1987.

– MARZO

18 marzo: Kenjiro Shinozuka (75 anni), è stato il primo pilota giapponese a vincere la Parigi-Dakar nel 1997.

– APRILE

10 aprile: OJ Simpson (76 anni), stella del football americano e assolto nel “processo del secolo” per l’omicidio dell’ex moglie nel 1995.

– MAGGIO

5 maggio: César Luis Menotti (85 anni), allenatore argentino e selezionatore dell’Albiceleste campione del mondo nel 1978.

– GIUGNO

12 giugno: Jerry West (86 anni), giocatore di basket americano, campione NBA nel 1972 con i Los Angeles Lakers e la cui silhouette è servita da modello per il logo ufficiale della lega.

18 giugno: Willie Mays (93 anni), icona del baseball americano e leggenda dei San Francisco Giants.

– LUGLIO

14 luglio: Sylvain Saudan (87 anni), sciatore svizzero, è stato un pioniere dello sci estremo.

– AGOSTO

22 agosto: Peter Lundgren (59 anni), è stato un tennista svedese che in seguito ha allenato lo svizzero Roger Federer.

26 agosto: Sven-Goran Eriksson (76 anni), allenatore di calcio svedese, è stato il primo straniero a guidare la squadra inglese tra il 2001 e il 2006.

– SETTEMBRE

5 settembre: Rebecca Cheptegei (33 anni), maratoneta ugandese.

16 settembre: Gary Shaw (63 anni), calciatore inglese che vinse la Coppa dei Campioni (attuale Champions League) nel 1982 con l’Aston Villa.

18 settembre: Totò Schillaci (59 anni) attaccante della nazionale, eroe delle notti magiche: muore dopo aver combattuto il cancro, che nelle ultime settimane aveva fatto aggravare le sue condizioni.

30 settembre: Dikembe Mutombo (58 anni), cestista congolese entrato nella NBA Hall of Fame, otto volte All-Star tra il 1990 e il 2000.

– OTTOBRE

6 ottobre: ​​Johan Neeskens (73 anni), calciatore olandese, tre volte campione della Coppa dei Campioni con l’Ajax (1971, 1972, 1973) e due volte finalista della Coppa del Mondo con l’Oranje (1974, 1978).

17 ottobre: ​​Emile Daems (86 anni), ciclista belga che vinse la Parigi-Roubaix nel 1963.

25 ottobre: ​​Zé Carlos (56 anni), calciatore brasiliano, vicecampione del mondo nel 1998 con la ‘Canarinha’.

– NOVEMBRE

15 novembre: Bela Karolyi (82 anni), allenatrice rumena di Nadia Comaneci quando divenne campionessa olimpica nel 1976.

– DICEMBRE

2 dicembre: Helmuth Duckadam (65 anni), portiere rumeno, vincitore della Coppa dei Campioni per club nel 1986 con la Steaua Bucarest.

2 dicembre: Neale Fraser (91 anni), leggenda australiana del tennis e vincitore di 19 trofei del Grande Slam, tre dei quali singoli nell’era amatoriale (due Nazionali statunitensi, predecessore degli US Open, nel 1959 e 1960 e Wimbledon nel 1960) e altri 16 tornei del Grande Slam in doppio.

17 dicembre: Rik Van Looy (90 anni), ciclista belga, considerato uno dei migliori della storia dopo essere diventato due volte campione del mondo ed essere stato il primo ciclista a vincere tutti i monumenti, attivo negli anni ’50 e ’60.