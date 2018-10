Da Wanda e Claudia a Irene, a San Siro il derby delle wags

Lo spettacolo sarà in campo, che dubbio c’è: Inter-Milan è quanto di meglio può offrire il campionato alla ripresa dopo la sosta, ma anche sugli spalti. Obiettivi puntati su Higuain e Icardi, su Suso e Nainggolan ma non solo. Macchine fotografiche e telecamere avranno un occhio fisso anche in tribuna perchè la Stracittadina del Duomo è anche il derby delle wags. Belle, alla moda, famose in buona parte, spesso attivissime sui social: mogli e compagne di rossoneri e nerazzurri saranno uno show a parte, una sfida nella sfida.

MODELLE E NON SOLO – Leader del gruppo, manco a dirlo, Wanda Nara. La signora Icardi è la wag per eccellenza, la più scatenata allo stadio come su twitter o Instagram. Dopo anni trascorsi senza “amiche” allo stadio, ha scelto la sua sodale quest’anno, dopo il mercato estivo dell’Inter. È Claudia, la compagna di Nainggolan. Le due sono inseparabili e identiche nel modo di controllare i rispettivi compagni fuori dal campo e nel sostenerli a San Siro. Claudia fa gli assist e Wanda va in gol, un po’ come i compagni. Ma la fetta interista delle wags è ricca e composita. C’è la splendida Borbora, innamoratissima compagna del centrale slovacco Milan Skriniar. Modella che si è fatta apprezzare più per la sua bellezza che per le sue “intrusioni” nella vita calcistica del difensore nerazzurro, ma allo stadio ci va (in compagnia dell’inseparabile cagnolino) e tifa come tutte. ComeSilvija Lihtar, compagna di Brozovic, che però pensa più ad accudire la figlia Aurora, che a entrare in questioni calcistiche (ma del croato i tifosi interisti apprezzano anche la bellissima sorella Ema), o come Zoja Trobec, compagna di Handanovic.

LA SPONDA MILANISTA – Sulla sponda rossonera c’è la spettacolare Irene, fidanzata del difensore argentino Mateo Musacchio e laureata in medicina estetica e Alessia Elefante, fidanzata di Donnarumma. Un amore spoporzionato (1,57 lei, quasi 2 metri lui) ma che dura da anni (sono entrambi di Castellammare e si conoscono da giovanissimi). Nel 2017 l’inizio di una meravigliosa convivenza, che i due non hanno fatto mistero di condurre a gonfie vele. Sembra che il Gigio nazionale abbia regalato alla sua donna un diamante rosa, come pegno d’amore. Sempre nel 2017, aveva fatto scalpore la scelta di lui di volare a Ibiza per una vacanza a due, declinando persino l’appuntamento con l’esame di maturità. Poi c’è Lara Wechsler, la donna che ha reso Higuain papà. Ventisette anni, la biondissima sudamericana che si è sempre contraddistinta per un look acqua e sapone, non ama i riflettori. Tante le attività intraprese nella sua carriera, da quella di designer di biancheria intima, fino a quella di modella per una serie di pubblicità. Non è mancata anche una parentesi come attrice, oltre alla partecipazione ad alcuni programmi televisivi, come Extreme Makeover ma mai un’uscita pubblica da gossip. Niente tacchi a spillo o profili socialcurati, Lara non ama i riflettori e preferisce custodire nello scrigno la sua vita privata. I due si sono conosciuti in Spagna, dove lei lavorava come impiegata: alti e bassi nel rapporto, si sono lasciati e sono tornati insieme più volte fino all’unione ufficializzata e alla nascita di Alma, nello scorso maggio.

SPORTEVAI.IT | 10-10-2018 14:29