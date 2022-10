03-10-2022 13:18

Altro che tecnici “giochisti” o nuovi scienziati della panchina: per i tifosi italiani la soluzione ai problemi della propria squadra è un allenatore di tradizione e concretezza, italianissimo nella sua formazione ma con grandi conoscenze internazionali e, soprattutto, estremamente pratico.

Ranieri nei sogni dei tifosi della Sampdoria

Parliamo di Claudio Ranieri, tornato prepotentemente in auge sui social network dopo l’8a giornata di campionato, un turno drammatico per almeno tre squadre della serie A. Ranieri, infatti, è la soluzione proposta, anzi sognata, sui social network dai tifosi di almeno tre squadre diverse, tutte differentemente nei guai dopo le partite del week end.

L’allenatore 70enne è, in primis, il grande sogno dei supporter della Sampdoria, che lo vorrebbero vedere al posto di Marco Giampaolo, esonerato ieri dalla dirigenza blucerchiata dopo il clamoroso tonfo casalingo contro il Monza (0-3). “Solo Ranieri può salvarci. Ma Ranieri accetterà ancora di andare alla Samp? Ho dei seri dubbi, vista la situazione societaria”, il commento del tifoso doriano TempiS. “Ranieri è l’unico con cui avremmo qualche possibilità di salvarci”, scrive Pil. “Ranieri l’abbiamo amato tutti, se tornasse sarebbe una grande cosa”, aggiunge Jay.

Inter, per i tifosi Ranieri alternativa a Inzaghi

Ma il nome di Ranieri spunta anche tra i tifosi dell’Inter, molti dei quali hanno scaricato Simone Inzaghi dopo il k.o. di sabato contro la Roma. “Sir Dilly Ding Dilly Dong sta tornando!”, scrive Marco.

“Sarebbe l’apoteosi. Il calcio è andato avanti ma noi peschiamo dal passato”, la critica di Giacomo. Immediata la replica di Esegesi: “Un grande uomo, un grande allenatore. Serve un miracolo, con Simone Inzaghi ormai non si va più da nessuna parte: è evidente”. “Se gioca col 4-4-2 ci vado d’accordo”, aggiunge Tommi. Anche Duca è d’accordo: “Non impazzisco all’eventuale idea di Ranieri ovviamente, ma sia chiaro fin da oggi: è meglio di Inzaghi”.

I tifosi della Salernitana votano Ranieri

Infine il nome di Ranieri spunta nelle discussioni tra i tifosi della Salernitana, squadra in cui la posizione di Davide Nicola non è più blindata. “Andremo avanti con Nicola almeno fino alla gara di Verona, ma se dovesse essere cacciato non vedo opzione migliore di Ranieri”, commenta Roberto. “Secondo me sarebbe folle mandare via Nicola, ma se dovesse essere così mi auguro arrivi Ranieri”, aggiunge Constantino. “Meglio di Ranieri non c’è nessuno libero, in questo momento”, la chiosa di Franco.