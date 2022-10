Dagnoni: "Mondiali su pista straordinari. Olimpiadi? Ricambi validi fino al 2028"

16-10-2022 21:34

Ai microfoni della Federciclismo, di cui è presidente, Cordiano Dagnoni ha dato un suo giudizio sui Mondiali su pista: “Mondiale assolutamente positivo, abbiamo aperto e chiuso cantando il nostro inno. Un modo ormai consueto, ma che ci da grande gioia per festeggiare i nostri campioni che vincono un titolo. Quattro ori e tre argenti, bottino importante che da soddisfazione a tutta la Federazione, agli amanti del ciclismo, a tutto lo staff che lavora per questi grandi campioni. Noi confidiamo di aver fatto un buon lavoro, perché abbiamo tanti giovani. La nostra squadra è molto giovane e ha la forza del gruppo, l’atmosfera. il clima che si respira è di grande serenità e complicità tra gli atleti sia al maschile che al femminile. Il gruppo è molto coeso, e questo credo sia il segreto e l’arma vincente“.

Dagnoni si è complimentato con Elia Viviani: “Lo conosco da quando era ragazzino, era un professionista già dalle giovanili. Atleta straordinario. Oggi ha dimostrato ancora una volta che in una gara facile da comprendere, ma difficile da correre come l’eliminazione, lui ha messo le doti, la destrezza, l’abilità che ha in bicicletta“.

Dagnoni è fiducioso anche per il futuro, in particolar modo per le Olimpiadi: “Abbiamo tanti giovani che stanno crescendo, per cui il gruppo che abbiamo visto è una certezza, è consolidato. Abbiamo anche un ricambio importante, non solo per il 2024, ma nelle specialità veloci stiamo lavorando anche per Los Angeles 2028“.

Infine un aneddoto curioso: “Ho fatto i complimenti a Havik, l’olandese che ha vinto la corsa a punti, e lui mi ha detto ‘Mi prometti che quando c’è la premiazione venite a cantare Fratelli d’Italia? Perché anche per gli altri è bello sentirci cantare“.