Dagospia: 'CR7 ha silurato Allegri: ecco chi ha scelto ora”

L’addio di Max Allegri alla Juventus è opera di Cristiano Ronaldo, che avrebbe anche scelto il nuovo allenatore dei bianconeri. Questa la rivelazione offerta dal portale web Dagospia, secondo cui dietro il divorzio tra il tecnico toscano e i bianconeri ci sarebbe la precisa volontà di CR7. Il portoghese non avrebbe mai ben sopportato Allegri, che a suo parere faceva giocare male la squadra, e dopo la sconfitta con l’Aiax la situazione tra i due sarebbe esplosa in una lunga litigata. “CR7 è quello che ha fatto fuori Allegri, in combutta con Nedved e Paratici”, afferma Dagospia, che poi racconta come Ronaldo sia diventato centrale anche nella scelta del nuovo allenatore.

NO A SARRI E HIGUAIN. Il fuoriclasse portoghese avrebbe chiesto l’ingaggio di Carlo Ancelotti, ma l’operazione sarebbe stata bloccata dal veto di De Laurentiis, che ha allungato il contratto al suo allenatore. Non potendo arrivare ad Ancelotti, la Juve si sarebbe orientata su Sarri, ma Ronaldo si sarebbe opposto perché l’ex tecnico del Napoli vorrebbe riportare alla Juventus anche Gonzalo Higuain, destinato a lasciare il Chelsea: “Sarri lo vuole [Higuain, ndr] ma Cristiano Ronaldo no: non vuole né Sarri né Higuain”.

ARRIVA INZAGHI. Chi finirà, allora, sulla panchina della Juventus? Dagospia non ha dubbi: Simone Inzaghi, definito “giovane carino e pronto a mettersi al servizio dei voleri del Fenomeno”. Sì, perché l’investimento fatto la scorsa estate dalla Juventus su Ronaldo ha reso automaticamente il portoghese il centro di tutte le decisioni dei bianconeri. “Ronaldo è un asset che costa alla Juve ben 300 milioni di euro, ha 34 anni e non ha tempo da perdere per sottostare ad allenatori rompi…”, conclude l’articolo di Dagospia.

SPORTEVAI | 26-05-2019 09:50