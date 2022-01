Dakar 2022, Danilo Petrucci resta in gara

04-01-2022 09:14

Prima una doppia frattura in fase di allenamento, poi la falsa positività al Coronavirus. Per Danilo Petrucci l’avvicinamento alla prima Dakar della carriera non era stato certamente dei migliori, ma una volta iniziata la gara le cose sono andate pure peggio.

Anzi, dopo essersi disimpegnato molto bene nella prima giornata, il pilota ternano è incappato in una giornata da incubo, con la rottura del motore e pure… un furto.

Eppure, nonostante i forti dolori alla caviglia e pure una vescica sul sedere, Petrux non vuole abbandonare la corsa, pur essendo ormai fuori classifica, staccato di oltre 19 ore dal leader Sam Sunderland.

Obiettivo, fare esperienza per ripresentarsi tra 12 mesi per puntare alla vittoria.

Petrucci ha raccontato la propria esperienza a ‘La Gazzetta dello Sport’ poco prima del via della terza tappa: “Stavo lottando per i primi cinque posti, era una speciale velocissima, avrò fatto 20-30 chilometri a gas aperto a 150 chilometri orari. Poi, nel cambiare serbatoio dal davanti a dietro non so come, ma si è rotto un fusibile. L’abbiamo scoperto quando siamo tornati al bivacco: ho provato a smontare la moto, ho travasato la benzina con le mani da un serbatoio all’altro, ma non c’è stato niente da fare”.

Poi, la scoperta di essere stato debubato: “Volevo telefonare al mio meccanico – ha proseguito l’ex pilota della Ducati – E ho aperto la tasca del giubbetto dove dovevano esserci telefono, passaporto, patente, soldi e carta di credito e invece non c’era più nulla”.

Non resta che scherzarci sopra: “Adesso sono rimasto senza niente, mi toccherà prendere la cittadinanza qui… Non eravamo qui per i risultati, però ci eravamo gasati tutti, io soprattutto. Ci riproveremo”.

OMNISPORT