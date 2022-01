Dakar 2022: rischia la cancellazione

07-01-2022 10:51

Dakar 2022 a rischio cancellazione. Lo ha fatto sapere Jean-Yves Le Drian, ministro degli Esteri francese, parlando a BMF TV: “Pensiamo che possa valere la pena rinunciare a questo evento sportivo. La Dakar potrebbe essere stata vittima di un attentato terroristico”.

Il rally raid è stato colpito nei giorni scorsi dall’esplosione di una macchina non lontano da Jeddah e, con tutta probabilità, si sarebbe trattato di una bomba. La situazione è molto fluida, sono ancora aperte tutte le piste, ma la gara rischia seriamente di interrompersi mentre si sta disputando la sesta tappa in Arabia Saudita e prima dell’unico giorno di riposo previsto. Domenica si potrebbe non ripartire? La manifestazione per il terzo anno si svolge nel Paese mediorientale.

