Dakar auto: day 9, Peterhansel vince e allunga

Stéphane Peterhansel non solo ha vinto e stravinto, ma ha messo una seria ipoteca sulla 43esima edizione, rifilando 12′ a Nasser Al-Attiyah (vittima di due forature) e 22’30” a Carlos Sainz (che ha forato dopo 98 km e prima del quinto check-point si è dovuto fermare ancora per riparare un problema ai freni). Il campione in carica è ormai fuori dai giochi in classifica generale (terzo ma a più di un’ora di distacco), il qatariota è secondo, staccato di 17’50”. Il pilota della Mini è davvero vicino alla vittoria finale.

Nella tappa odierna Giniel de Villiers e Yazeed Al Rajhi hanno completato il terzetto Toyota all’inseguimento di Peterhansel, mentre Sainz è attualmente 12esimo ma può scalare ancora più indietro se Pelichet conferma il suo passo fino alla fine della prova. Domani decima frazione: si andrà da Neom ad al-Ula, 583 km totali di cui 342 di speciale.

CLASSIFICA GENERALE:

1 S. Peterhansel Mini 29h 36′ 49”

2 N. Al-Attiyah Toyota +17’50”

3 C. Sainz Mini +1h 02’25”

4 J. Przygonski Toyota +2h 16’30”

5 N. Roma Prodrive +2h 42’38”

6 S. K. Al Qassimi Peugeot +3h 01’13”

7 V. Vasilyev Mini +3h 10’17”

8 M. Prokop Ford +3h 36’01”

9 G. De Villiers Toyota +3h 40’09”

10 C. Lavieille Optimus +4h 10’32”

12-01-2021