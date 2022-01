Dakar: nella quarta tappa Petrucci prima terzo e poi penalizzato

05-01-2022 14:15

Joan Barreda Bort (Honda) ha vinto la quarta tappa del Rally Raid Dakar, nella categoria moto, 464 chilometri di prova speciale tra Qaisumah (nordest) e Ryadh. Per lo spagnolo, che ha sempre vinto almeno una tappa della Dakar in ogni edizione dal 2012, è il secondo successo in tre giorni. Barreda Bort ha preceduto di 3’37” il cileno Pablo Quintanilla, suo compagno di squadra.

Terzo si era classificato Danilo Petrucci (KTM), esordiente alla Dakar che però è ormai fuori dalla lotta per la vittoria finale a causa di un guasto tecnico accusato lunedì, ma l’ex pilota MotoGP ha superato il limite in una zona di velocità controllata ed è stato penalizzato di 10 minuti retrocedendo al quindicesimo posto.

Nella classifica generale, il britannico Sam Sunderland (KTM) è primo con tre minuti di vantaggio sull’austriaco Matthias Walkner (KTM), e 4’54” sul francese Adrien Van Beveren (Yamaha), Barreda Bort risale al sesto posto.

OMNISPORT