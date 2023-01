10-01-2023 14:03

La paura per Carlos Sainz, rivedendo la sequenza dell’incidente, deve essere stata notevole e più che comprensibile. Lo spagnolo, tre volte vincitore della Dakar, è stato protagonista di un incidente spaventoso: la sua Audi si è ribaltata durante la nona tappa della gara a tappe che, per questa edizione, si è spostata in Arabia.

Con il papà del ferrarista Carlos Sainz jr., c’era il copilota Lucas Cruz che stando alle prime informazioni non avrebbe riportato ferite. In un primo momento, però, si era diffusa la notizia di ritiro dello spagnolo, sofferente al torace e alla schiena.

Dakar 2023: l’incidente di Sainz

Una situazione che sarebbe stata suggerita dall’arrivo, sul posto del sinistro che ha visto letteralmente ribaltata la loro Audi in pieno deserto, di un elicottero che lo avrebbe portato in ospedale a Riyad per accertamenti, proprio a seguito del dolore accusato dal pilota dopo il sinistro, davvero spettacolare ma dall’impatto rovinoso.

Sainz, invece, avrebbe chiesto di essere riportato alla sua auto una volta verificato il suo stato di salute. Tra le dune della Dakar, dove lo attendeva il navigatore Lucas Cruz, dove è stato raggiunto dai soccorsi del suo team con tanto di meccanici e ingegneri per tentare le riparazioni necessarie e provare a ripartire per chiudere la tappa. Frazione di questa edizione araba che è stata vinta, la Riyadh-Haradh, dal celebre Sebastien Loeb sulla Hunter Bahrain Prodrive.

La ricostruzione del ribaltamento dell’Audi di Sainz

L’incidente di Sainz si verifica al km 6: la sua Audi dopo un salto su una duna particolarmente insidiosa, atterra di muso e si ribalta: dalle immagini si evince il completo rovesciamento dell’auto.

Lo spagnolo attende l’assistenza, ma accusando dolori alla parte destra del busto viene trasportato in elicottero all’ospedale di Riyad per sottoporsi a ulteriori controlli medici come d’altronde annunciato dall’organizzazione della gara a tappe.

❌ @CSainz_oficial, who lost control of his @audisport after 6 km, has thrown in the towel, still suffering from pain in the right side of his torso. He has been airlifted to the hospital in Riyadh to undergo further medical check-ups. 🏥#Dakar2023 pic.twitter.com/bEqwF9heks — DAKAR RALLY (@dakar) January 10, 2023

Il colpo di scena deciso dal pilota

Ma proprio in volo si consuma l’imprevedibile: Sainz decide di tornare sul luogo dell’incidente malgrado le sue condizioni potessero suscitare sospetti e preoccupazioni e, nonostante i dolori, rimettersi in gara con l’Audi riparata dal suo team.

Un autentico colpo di scena che ha destato non poco stupore anche tra gli addetti ai lavori che avevano dato, ormai, per scontato il ritiro del pilota spagnolo per i possibili fastidi provocati da questo incidente. Eventualità scansata dal padre di Carlos Sainz jr., pilota della Ferrari che deve aver appreso dal padre tanta tenacia e determinazione.

La classifica generale della Dakar

Tornando alla stretta cronaca di questa nona tappa, la vittoria è del mitico Loeb che precede di 3’07” Vaidotas Zala, il lituano del team Teltonika Racing, e Guerlain Chicherit, il francese del team GCK Motorsport.

Nasser Al-Attiyah, ottavo al traguardo, continua a comandare la classifica generale con un enorme vantaggio sui diretti rivali, lo steso Loeb al momento è solo terzo.

