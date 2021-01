Dakar: Santosh in coma indotto per un brutto incidente in gara

Nel corso della quarta tappa del rally raid più famoso e prestigioso al mondo, Chunchunguppe Shivanskankar Santosh è purtroppo incappato in un serio incidente. il centauro indiano stava percorrendo un tratto tortuoso e particolarmente insidioso.

Appena caduro, il motociclista indiano è stato prontamente soccorso ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale, dove gli è stato riscontrato un trauma cranico e dove è stato indotto in coma per evitare complicazioni.

Questo il comunicato emesso dagli organizzatori dell’evento: ““Il pilota è stato immediatamente soccorso, messo nelle mani del servizio medico della Dakar e trasportato in elicottero al Posto Medico Avanzato di Al Duwadimi Advanced, da cui è stato poi portato all’ospedale di Riyadh. Ha subito un trauma cranico ed è stato indotto in coma farmacologico per evitare che si agitasse”. Adesso si aspetta che passi la nottata per effettuare una Tac che determini la serietà del trauma cranico. La ricostruzione è confermata, via social, dal Team Hero che ha aggiunto: “A una prima valutazione Santosh appare stabile“.

