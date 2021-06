Dal Messico a Tokyo 2020: la Francia chiama Thauvin e Gignac

Mentre la prima squadra è ancora impegnata a Euro 2020 e l’Under 21 ha già messo alle spalle la delusione dopo l’eliminazione ai quarti di finale dell’Europeo di categoria, la Francia prepara già anche la terza grande avventura estiva: le Olimpiadi di Tokyo 2020.

La Federazione ha diffuso l’elenco dei convocati, nel quale non mancano affatto i grandi nomi. Uno su tutti, probabilmente: Eduardo Camavinga, classe 2002 star del Rennes conteso da tutti i top club.

A rubare l’occhio però sono altri due giocatori in particolare: i due ‘messicani’ André-Pierre Gignac e Florian Thauvin, entrambi giocatori del Tigres, che hanno fatto una scelta di vita andando oltre l’Atlantico in un campionato che non è tra i più rinomati del mondo.

I due sono stati scelti come ‘fuori quota’: il terzo previsto dal regolamento è Savanier del Montpellier.

Inclusi nella rosa anche altri giocatori noti, come il centrale di proprietà del Chelsea Sarr, Saliba dell’Arsenal, Badiashile del Monaco, Caqueret del Lione, Tousart dell’Hertha Berlino e Ikoné del Lille.

C’è posto anche per Pierre Kalulu , giocatore di proprietà del Milan. Non dovrebbe comunque perdersi l’inizio del prossimo campionato.

OMNISPORT | 25-06-2021 16:16