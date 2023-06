Filtrano indiscrezioni dal Mundo Deportivo in merito alla prima apparizione degli ex blaugrana nella franchigia di Mls

25-06-2023 13:13

Secondo le indiscrezioni che filtrano dalla Spagne e, più precisamente, dal Mundo Deportivo (testata tradizionalmente vicina al pianeta Barcellona) Lionel Messi e Sergio Busquets dovrebbero essere presentati contemporaneamente il prossimo 16 luglio.

Si tratta infatti della prima data utile, in cui entrambi i campioni ex blaugrana (e anche ex PSG nel caso della Pulce argentina) avranno terminato le loro vacanze.