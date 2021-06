Dalla Spagna, Sergio Ramos ha parlato con un club di Serie A

Alla fine Sergio Ramos ha detto addio al Real Madrid. Ieri, nella conferenza stampa d’addio, il capitano dei blancos è apparso visibilmente commosso: “Questo è uno dei momenti più complicati della mia vita, il momento in cui dico addio al Real. Uno non è mai preparato a dire addio a questo club. Sono arrivato quando ero solo un ragazzino, a 19 anni. È inevitabile emozionarmi, sono stato qui 16 anni I tifosi mi hanno sempre supportato in tutto, avrei voluto salutarli al Real; voglio dire grazie a loro e grazie al Real Madrid che resterà per sempre nel mio cuore”.

Ramos ha parlato anche del suo futuro: “Davanti a me vedo le meraviglie della mia vita. La mia famiglia, mia moglie, i miei figli e le coppe che ho vinto con il Real. Il Real è stata una tappa meravigliosa e unica della mia vita, non rivivrò mai più queste cose. Ora si apre una nuova tappa per me, ho tanta voglia di poter vincere ancora. Grazie a tutti davvero, questo è solo un arrivederci perché prima o poi tornerò”, ha concluso Sergio Ramos.

Non potevano mancare parole d’affetto da parte di Florentino Perez, presidente del Real: “Oggi non è un giorno facile, con Sergio Ramos abbiamo vissuto tanti anni. Non scorderò mai l’8 settembre del 2005, giorno in cui Ramos fu presentato come nuovo calciatore del Madrid. Fu il mio primo acquisto spagnolo, al termine di una trattativa per niente facile. Sapevamo già che Sergio qui avrebbe fatto la storia, sono enormemente orgoglioso per tutto quello che ha conquistato con questa maglia”.

Il numero uno dei blancos si è rivolto direttamente anche a Sergio Ramos: “Sei una leggenda del Real Madrid. Ti sei meritato il rispetto e l’ammirazione di tutti coloro che amano il calcio. Grazie per tutto quello che ci hai dato e per aver difeso in campo il Real dando l’anima in ogni partita. Ovunque tu vada, sarai sempre l’uomo della ‘Décima’. Sarai sempre uno dei nostri grandi capitani e ti ringraziamo tutti per aver reso il Real Madrid ancora più ammirato in tutto il mondo. Sei stato una persona veramente speciale per me. Desidero che tu sia felice e che tu sappia che questa sarà sempre casa tua”.

Da tempo, Sergio Ramos è accostato a grandi top club europei, come il Manchester United, il Manchester City e il Psg. Recentemente si è parlato anche del Siviglia, per quello che sarebbe un ritorno romantico al passato come Buffon al Parma. Ma non è da escludere un arrivo in Italia: secondo El Chiringuito, Sergio Ramos avrebbe parlato con il Milan, chiedendo 15 milioni di euro netti a stagione più 20 milioni alla firma. Una trattativa non semplice da portare avanti, l’ottimo rapporto tra il difensore spagnolo e Paolo Maldini non basta. I rossoneri dovrebbero fare uno sforzo economico eccessivo per le casse del club.

OMNISPORT | 18-06-2021 17:58