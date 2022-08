Dall'Argentina: Juve, bastano 20 milioni per Paredes"

01-08-2022 23:47

La risoluzione contrattuale con Aaron Ramsey. La trattativa – ancora in fase embrionale – tra Arthur e il Valencia, destinazione che sarebbe gradita al brasiliano. Il mal di pancia manifestato da tempo dallo scontento Adrien Rabiot, unito al grave infortunio al ginocchio patito dal connazionale Paul Pogba e alla lussazione alla spalla che terrà ai box Wenston McKennie per almeno tre settimane. Per riassumere: piove sul bagnato, in mezzo al campo, in casa Juve.

La società bianconera ha attualmente a disposizione Locatelli e Zakaria, tra i potenziali titolari della prossima stagione. Ci sono anche i giovani Rovella, Fagioli e Miretti, che però non offrono garanzie e vanno fatti crescere con calma, magari mandandone in prestito almeno uno o due… Urgono dunque nuovi rinforzi nella zona nevralgica del campo per la Juventus di Massimiliano Allegri, che nella giornata di mercoledì dovrebbe incontrare la dirigenza per fare il punto su quelle che sono le risorse economiche disponibili, al fronte delle esigenze del tecnico bianconero.

Intanto, l’emittente argentina TyC Sports fa il punto sull’obiettivo bianconero Leandro Paredes, nome che potrebbe dare un grosso aiuto ai bianconeri nel tessere manovre nel cuore del campo. Il Paris Saint-Germain ha fissato il prezzo per il giocatore: 20 milioni di euro e verrà ceduto. In caso a Juve riesca a presentare un’offerta congrua, allora Paredes sarebbe pronto a dire sì e a fare ritorno in Italia, dopo l’esperienza alla Roma.