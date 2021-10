Damiano Caruso rinnova con la Bahrain-Victorious

17-10-2021 14:44

Dopo un 2021 eccellente che l’ha visto protagonista tanto al Giro d’Italia (vittoria di tappa e 2° posto in classifica generale) che alla Vuelta Espana (1° all’Alto de Velefique), Damiano Caruso ha siglato il rinnovo con la Bahrain-Victorious, formazione in cui corre dal 2019.

“Rimanere con la squadra è stata una pura formalità dopo una stagione così straordinaria che è la migliore della mia carriera finora” ha dichiarato Caruso dopo la firma sul prolungamento biennale.

“Credo che quando qualcosa funziona bene, non c’è bisogno di cambiarla. Ho vissuto probabilmente il mio anno migliore come corridore professionista in questo gruppo e sono più che felice di continuare il mio viaggio con Bahrain-Victorious”.

Assieme al siciliano, la compagine bahreinita ha annunciato l’estensione anche del giovane corridore elvetico Gino Mäder, pure lui come Caruso sugli scudi al Giro e alla Vuelta.

OMNISPORT