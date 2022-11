Daniel Maldini: "Ibra sprona fino a insultarti. Pioli sempre disponibile"

05-11-2022 12:02

Daniel Maldini in questa stagione sta giocando con la maglia dello Spezia, ma in un’intervista a SportWeek è tornato sulla sua esperienza al Milan: “Soprattutto Ibra sprona fino a insultarti, ma non te la prendi perché sai che lo fa a fin di bene. Poi quando finisce l’allenamento viene vicino e ti abbraccia”.

Quindi, il figlio di Paolo ha parlato anche del rapporto con il mister Stefano Pioli: “Mi aiutava a stare sereno, era sempre disponibile e mi spiegava come muovermi in campo – ha spiegato Daniel Maldini -. Era un gran gruppo. Non si vince lo scudetto senza essere uniti. Si sta bene in mezzo ai miei ex compagni”.