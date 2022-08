Daniele Cavaliero si ritira dal basket giocato

08-08-2022 17:53

“Che bello che è stato, grazie. Oggi mi ritiro”. Con queste parole sul proprio account Instagram, Daniele Cavaliero ha annunciato suo il ritiro dalla pallacanestro giocata dopo una carriera che in oltre vent’anni l’ha portato a vestire le maglie di prestigiose squadre in tutta Italia e a mettere in bacheca una Coppa Italia (nel 2008) e una Supercoppa LNP (nel 2017).

Dopo aver vissuto, tra le altre, le maglie di Olimpia Milano, Avellino e Varese, Cavaliero ha trascorso le ultime cinque stagioni nella squadra della sua città natale contribuendo alla risalita in A1 della Pallacanestro Trieste, società che oggi l’ha omaggiato a dovere.

“Si può scrivere “Valori”, si può scrivere “Onore e Rispetto”, si può scrivere “Storia”, “Passione”, “Cuore Biancorosso”… si può scrivere in tanti modi, ma si può leggere solo così: DANIELE CAVALIERO! Grazie Capitano, sei stato Trieste, sarai Trieste per sempre!” è il pensiero che la società biancorossa ha dedicato al suo enfant du pays ringraziandolo per il contributo datole negli anni.