Daniil Medvedev ha un doppio obiettivo

Domenica tre italiani su cinque sono andati avanti a Indian Wells: Berrettini, Sinner e Fognini hanno vinto, Sonego e Mager hanno perso, come del resto la Paolini in campo femminile.

Oggi i nostri non giocano, ma in California ci sarà spazio per Daniil Medvedev, numero 1 del tabellone e recente vincitore agli Open degli Stati Uniti, dove ha infranto il sogno Grande Slam di Novak Djokovic.

Il russo se la vedrà con un altro serbo, ovviamente di livello molto inferiore a Nole: Filip Krajinovic nel turno precedente ha battuto Marcos Giron, in due set con il punteggio di 7-6 (7-2), 7-5 ma ha ben poche speranze contro Medvedev, che ha nel mirino la prima posizione del ranking Atp.

OMNISPORT | 11-10-2021 11:26