Danilo cuore Juve: "Società seria, tutto andrà a posto"

30-12-2022 19:23

Venti giorni dopo la clamorosa eliminazione subita dal Brasile ai quarti del Mondiale contro la Croazia, Danilo, non immune da colpe nel gol del pareggio di Petkovic che ha allungato la sfida aperta dalla rete di Neymar, sembra avere smaltito la delusione ed è pronto per tornare a trascinare la Juventus.

A Cremona nella prima partita del 2023 i bianconeri cercheranno di proseguire la striscia aperta di sei vittorie consecutive in campionato e soprattutto di non farsi condizionare dai problemi extra-calcistici scoppiati proprio durante la pausa del campionato e che hanno portato al clamoroso azzeramento del Consiglio di Amministrazione.

Intervistato da Sky Sport al termine dell’amichevole pareggiata 1-1 contro lo Standard Liegi, Danilo, autore della sfortunata autorete che ha portato in vantaggio i belgi prima del rigore dell’1-1 finale trasformato da Soulé, ha subito rindossato i panni del leader, assicurando che la squadra riuscirà a isolarsi per pensare solo al campo: “È normale ci fosse tristezza dopo il Mondiale, ma ora ho recuperato le forze e sono contento di essere tornato. Ho ritrovato una squadra che sta lavorando bene e che ha la giusta concentrazione. Dobbiamo riprendere da quello che abbiamo fatto prima della pausa – lo sprone dell’ex Real Madrid e Manchester City – Sarà fondamentale restare uniti, quello che succede fuori dal campo non dipende da noi e non deve condizionarci. Dobbiamo dare delle risposte in campo, io come i miei compagni più esperti siamo pronti a prenderci le nostre responsabilità come è normale che sia. E comunque la Juve è una società seria e sono sicuro che tutto si sistemerà”.

Poi il guanto di sfida lanciato al Napoli per il sogno scudetto: “Dieci punti dalla vetta sono tanti, ma doi dobbiamo avere l’atteggiamento giusto per provare a raggiungere grandi obiettivi. La squadra è tranquilla, vogliamo continuare ad avvicinarci alle squadre sopra di noi”.