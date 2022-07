Danilo Gallinari carico per la nuova stagione in NBA

22-07-2022 12:15

Ne ha fatta davvero tanta di strada il Gallo. Da Casalpusterlengo, a Milano, passando per mezza America, da New York a Los Angeles, da Denver a Oklahoma City e da Atlanta a Boston.

I Celtics sono la sua ennesima avventura in NBA: forse la firma più pesante su un contratto che può realmente dargli la possibilità di vincere l’anello, la prossima stagione in NBA: dopo tante importanti avventure e dopo aver accumulato tanta esperienza, per il Gallo è arrivato il momento di unirsi a una contender e cercare di conquistare il titolo.

Boston è tra l’altro fresca reduce delle finali playoff, perse contro Golden State Warriors. La franchigia atlantica perè, non ha perso tempo e ha cercato subito di rinforzare il roster con giocatori di alto livello con l’obiettivo di avere una squadra più che mai competitiva, per raggiungere quell’obiettivo che nel corso di questa stagione è sfumato davvero per poco.

“Forse non lo sanno tutti, ma non è la prima volta in cui sono stato vicino a firmare per i Celtics; anzi, a dirla tutta è capitato più volte, adesso però finalmente, abbiamo concretizzato il tutto. Troverò un gruppo affiatato, giovane ma al tempo stesso con esperienza; sono contento di farne parte per la franchigia, per la città e per la storia“.

Queste le parole di Galliari che prosegue dicendo la sua sotto il punto di vista dell’aspetto tecnico. “Sono molto felice e per questo sono pronto per qualsiasi cosa, per giocare in qualsiasi ruolo, anche da centro se necessario, senza problemi. Penso di poter essere utile facendo quanto nelle ultime stagioni da ala grande, ma sono a completa disposizione del coach per dare il meglio di me stesso a questa squadra“.