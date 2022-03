Danimarca: Eriksen torna in nazionale

15-03-2022 13:49

Dopo il malore che lo ha colpito 9 mesi fa agli Europei durante la partita contro la Finlandia, Christian Eriksen tornerà a vestire la maglia della Danimarca.

La bella notizia è stata ufficializzata dalla Federazione Calcio Danimarca che ha pubblicato le liste dei convocati del CT Kasper Hjulmand in vista degli incontri amichevoli contro Olanda e Serbia, rispettivamente il 26 ed il 29 di marzo.

Le ottime prestazione del danese in Premier League con la maglia del suo nuovo club, ovvero il Brentford, hanno convinto il Ct danese a contare nuovamente sul talento di Eriksen. Una notizia che, alla luce di quanto capitato meno di un anno fa, non può che far sorridere e tifare per il futuro professionale del giocatore.

OMNISPORT