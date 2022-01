Danimarca, il ct apre le porte al ritorno di Eriksen

07-01-2022 20:39

Il commissario tecnico della Danimarca, Kasper Hjulmand, a DR ha aperto a un possibile ritorno di Christian Eriksen in Nazionale: “Io ed Eriksen ci sentiamo spesso, si è allenato tanto e ha iniziato un percorso per poter tornare nuovamente ai suoi livelli”.

“Sono sicuro che tornerà presto il giocatore di prima, considerato che per anni è stato il titolare fisso della Danimarca. Dimostrerà nuovamente il suo valore in campo. Eriksen può giocare in tutte le squadre del mondo: se tornasse ai suoi livelli, questo consentirebbe anche a noi di renderlo arruolabile per il Mondiale”.

OMNISPORT