Tottenham, Conte chiama Eriksen: "Per lui porte sempre aperte"

Il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, apre le porte del club al ritorno di Christian Eriksen, giocatore appena svincolatosi dall’Inter data l’impossibilità di svolgere attività agonistica in Italia con un defibrillatore sottocutaneo ancora inserito.

Conte, che con Eriksen ha avuto un rapporto abbastanza turbolento ai tempi dei nerazzurri, in conferenza stampa si dimostra davvero disponibile col danese, tanto dal richiamarlo a casa (dato che il danese ha giocato molti anni con gli Spurs prima dell’Inter). Queste le sue parole:

“Non ho parlato di recente con Christian Eriksen ma è stato fantastico vederlo in campo calciando la palla. Parliamo di un giocatore importante ma anche di una grande persona. Quel che è successo la scorsa estate non è stato bello per le persone che lavorano con lui e lo conoscono. Ho avuto paura in quel momento. Di sicuro è una bella notizia vederlo ora pronto per giocare di nuovo. Le porte per Christian sono sempre aperte”.