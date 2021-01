Davenport: "A Thiem manca ancora qualcosa"

Il 2020 è stato sicuramente un anno al top per Dominic Thiem. Il tennista, numero tre delle classifiche, ha portato a casa gli US open e la finalissima delle Finals.

Di lui ha parlato, a Tennis Channel, l’ex numero uno al mondo Lindsay Davenport: “Credo davvero che sia giunto il momento, Thiem ha vinto gli Us Open ed è sicuramente un risultato incredibile, ma per fare il passo successivo deve essere in grado di battere uno tra Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic in una finale del Grande Slam”.

A Thiem mancherebbe così ancora qualcosa: negli Slam ha vinto con uno dei Big Three solo una volta su sei tentativi.

OMNISPORT | 12-01-2021 14:23