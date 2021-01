David Alaba, quale destinazione per l'austriaco?

Il terzino austriaco David Alaba è sicuramente uno dei pezzi più pregiati del prossimo calciomercato estivo. Dopo 10 anni tra le file del Bayern Monaco, le sue richieste economiche eccessive, almeno agli occhi del Club, porteranno le loro strade a separarsi al termine della stagione.

Il pole position per assicurarselo, in questo momento, è il Real Madrid di Florentino Perez, che ha messo sul piatto un’offerta da 12 milioni di euro a stagione per convincere il nativo di Vienna a scegliere la Camiseta Blanca. Oltre al Madrid, sul giocatore sono puntati i fare di mezza Premier League, traa cui Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea e anche il Psg in Ligue 1.

In particolare, il City di Guardiola sembra essere davvero interessato alclasse 1992, ed ecco per cui si tenterà nei prossimi giorni un ulteriore offerta per provare ad accaparrarselo. Come riporta “As”, Ii City avrebbe provato un rilancio che arriverebbe a offrirgli 14 milioni all’anno più bonus.

Da Madrid rimangono fiduciosi, ma un’offerta simile sarebbe difficile da declinare.

OMNISPORT | 27-01-2021 13:30