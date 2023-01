David Moyes: "Scamacca? Dobbiamo far dimostrare di più il suo valore"

04-01-2023 00:46

David Moyes, allenatore del West Ham, presentando la sfida di campionato di domani contro il Leeds, ha parlato del suo centravanti, Gianluca Scamacca: “Possiamo e dobbiamo tirare fuori di più da lui, ma è normale che ad alcuni giocatori serva del tempo per adattarsi alla Premier League. È un attaccante giovane e viene dall’Italia, ci piace molto per via delle caratteristiche. Ha avuto degli infortuni, però, quindi è normale che serva del tempo”.