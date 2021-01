Davids subito espulso alla prima con l'Olhanense

Uno 0-0 e un’espulsione a seguito di alcuni battibecchi in campo. La prima partita da capo allenatore di Edgar Davids sulla panchina dell’Olhanense non sarà certo tra i ricordi migliori della sua carriera.

Contro il Lusitano Evora la squadra allenata dall’ex centrocampista della Juventus non è riuscita a strappare i tre punti, non riuscendo così a tenere il passo del Vitoria Setubal, capolista del girone.

In più, Davids si è anche visto sventolare il cartellino rosso a causa di una rissa scoppiata in campo a fine partita. Preso dalla rabbia, come riporta ‘Tuttosport’, ha deciso di lasciare il campo senza rilasciare dichiarazioni.

Non proprio un inizio da sogno, visto che l’espulsione costringerà il tecnico a saltare anche il derby di Lagos in progamma dopodomani. La prima panchina da capo allenatore in terza serie portoghese è già da cancellare.

OMNISPORT | 11-01-2021 15:53