Davis e LeBron implacabili: rinascita Lakers

Spettacolo al Talking Stick Resort Arena di Phoenix dove i Suns, testa di serie numero 2 della Western Conference, cede per contro i Los Angeles Lakers in Gara 2 di una serie che si annuncia lunga ed incerta.

Anthony Davis, trasformato rispetto a Gara 1, e LeBron James trascinano i campioni in carica. Per Davis 34 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, oltre ai canestri decisivi nel finale per rintuzzare la rimonta dei Suns, riportatisi avanti dopo essere stati sotto per quasi tutto il match.

LeBron va invece a referto con 23 punti, con 4/9 dall’arco, 9 assist e 4 rimbalzi. Fondamentale anche il contributo di Andre Drummond, autore di una preziosa doppia doppia (15 punti e 12 rimbalzi), oltre alle due triple in uscita dalla panchina di Marc Gasol.

Sul fronte Phoenix non bastano né i 31 punti di Devin Booker, perfetto dalla lunetta (17/17), né la doppia doppia Deandre Ayton (22+10), perché non all’altezza è il contributo di Chris Paul che, condizionato dall’infortunio alla spalla, resta in campo per soli 23 minuti racimolando appena 6 punti, ma anche cinque assist. Ora il pallino è nelle mani dei Lakers che avranno dalla propria il fattore campo.

OMNISPORT | 26-05-2021 08:22