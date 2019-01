Dazn a singhiozzo, è bufera dopo Milan-Napoli

Sembravano risolti definitivamente i problemi accusati ad inizio stagione da Dazn ma é bastato che tornasse una partita di cartello, seguitissima da entrambe le tifoserie, per far tornare a galla gap mai risolti. Per tantissimi utenti seguire Milan-Napoli ieri sera è stato un calvario: la rotella che improvvisamente iniziava a girare bloccando su un fermo immagine le azioni, il black out improvviso con lo schermo nero, le immagini in ritardo. Sui social è un delirio di indignazione misto a rabbia: situazione che si pensava non dovessero più ripetersi e che proprio per questo hanno acuito il fastidio degli utenti. C’è chi scrive: “Su #DAZN Ancelotti sta ancora allenando il Milan..” mentre un altro follower posta una foto di Maradona contrastato da Baresi con la scritta “Immagini in diretta da Dazn”.

LE PROTESTE – Sulla stessa ironica lunghezza d’onda un altro utente: “Stanno talmente indietro che in attacco il Milan c’ha Gullit” mentre si registra un accorato appello d’aiuto di un tifoso: “#dazn si è bloccato sul tiro di #calhanoglu vi prego ditemi che ha fatto se Ospina ha parato o no VI PREGOOO”. E’ un coro di indignazione: “Ma #DAZN ci fracasserà anche il prossimo anno? Proverbio: NEMMENO GLI ASINI CADONO DUE VOLTE NELLA STESSA BUCA!” o anche: “W lo streaming gratis,che trasmette molto meglio di quella merda di @DAZN_IT Vergogna @SerieA per aver fatto questa ca… colossale! Mai pagato e mai pagherò per #DAZN perché se non vivi in una grande città con linea Wi-Fi al massimo,non vedrai MAI nulla!”. C’è chi la prende con filosofia (“Nessun problema di connessione, ho guardato altro #Dazn “ o anche “#DAZN e la sua incredibile capacità di mettere d’accordo tutte le tifoserie”) e chi non smette di protestare: “Assurda l’espulsione di Fabián, ancor più assurdo che nel 2019 #Dazn trasmetta in maniera così scadente” oppure: “Siete imbarazzanti davvero, disdico. Faccio presente che ho ultra fibra quindi il problema siete voi”. Prevale, infine, la rassegnazione: “E come ogni sabato… #Dazn si ferma ogni 30 secondi. Imbarazzante”.

SPORTEVAI | 27-01-2019 10:23