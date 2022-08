De Jong-Barcellona, pace fatta: taglio dell'ingaggio e rinnovo all'orizzonte

27-08-2022 12:13

Il braccio di ferro tra Frenkie de Jong e il Barcellona sembra definitivamente concluso. Secondo il quotidiano catalano ‘Sport’, infatti, il centrocampista classe 1997 ex Ajax, che ha sempre dichiarato di voler restare in blaugrana, avrebbe accettato di ridursi lo stipendio, come già accaduto ad altri suoi compagni di squadra a fronte della difficile situazione finanziaria del club.

Un taglio dell’ingaggio che, come compromesso, verrebbe spalmato su più anni per venire incontro alle esigenze di entrambe le parti. Ora non resta che mettere nero su bianco l’accordo che, sempre secondo ‘Sport’, potrebbe arrivare nelle prossime ore.

