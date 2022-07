De Jong ha scelto il Chelsea

27-07-2022 15:55

Frenkie De Jong pronto a vestire la maglia del Chelsea in caso di addio al Barcellona. Il centrocampista olandese, da tempo nel mirino del Manchester United, dirà no ai Red Devils perché vuole giocare in Champions League.

L’ex Ajax, valutato 60 milioni di euro dai catalani, non vuole accettare la proposta di riduzione dello stipendio che i blaugrana stanno portando avanti con buona parte della rosa a disposizione di Xavi, e la sua posizione è quindi in bilico in Spagna.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE