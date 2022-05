De Laurentiis irritato, un club italiano sulle tracce di Koulibaly

27-05-2022 08:20

Ancora una volta, la stagione del Napoli si è conclusa con buoni risultati ma senza l’acuto di un trofeo. Il patron Aurelio De Laurentiis è già proiettato sulla prossima stagione. Tuttavia, c’è un caso che potrebbe complicare i piani di mercato.

Napoli, il futuro di Koulibaly è un mistero

Kalidou Koulibaly è l’anima del Napoli. Il centrale difensivo senegalese gioca con la casacca azzurra dal lontano 2014. E’ diventato grande a Napoli ma il suo futuro potrebbe essere altrove. Il Comandante va a scadenza di contratto al termine della prossima stagione e, al momento, il rinnovo sarebbe in alto mare.

Il Napoli non vorrebbe perdere il vero top player della rosa ma c’è da fare i conti anche con i tanti top team che sarebbero pronti a fare offerte monster per convincere Kalidou Koulibaly a lasciare Napoli per mettersi in gioco altrove.

Futuro Koulibaly, attenzione alla Juventus

Nel 2016, la Juventus acquistò dal Napoli Gonzalo Higuain. Un durissimo colpo per i tifosi azzurri che adoravano il Pipita. A distanza di sei anni, Kalidou Koulibaly potrebbe fare le valigie sempre in direzione Torino, sponda bianconera. La Juventus, infatti, starebbe pensando al senegalese per rafforzare la propria difesa.

L’addio di Giorgio Chiellini e l’età non più verdissima di Leonardo Bonucci (classe 1987) starebbero spingendo la Vecchia Signora a provare a sondare il terreno per capire se ci siano o meno le condizioni per prendere il capitano della nazionale senegalese. Di quattro anni più giovane di Leonardo Bonucci, Kalidou Koulibaly formerebbe, con Matthijs de Ligt, una coppia difensiva eccezionale.

Ansia Napoli, tanti club esteri su Koulibaly

Non solo la Juventus starebbe pensando al Comandante. Xavi, tecnico del Barcellona, avrebbe un debole per lui. Anche il PSG sarebbe in corsa (migliorare la difesa è un imperativo del board del club parigino). Infine, il Chelsea, ora nelle mani di una proprietà decisamente solida, potrebbe presentarsi con il colpo KK. Insomma, per il Napoli non sarà facile trattenerlo.