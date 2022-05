25-05-2022 19:41

L’acquisizione del Chelsea è stata autorizzata dal governo britannico, che si è detto soddisfatto che “la vendita non andrà a beneficio di Roman Abramovich“.

I Blues hanno concordato i termini per la vendita del club a un gruppo di proprietari guidato da Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter e Hansjorg Wyss per 4,25 miliardi di sterline a maggio.

L’accordo è stato approvato dalla Premier League martedì, con la sola approvazione del governo.

Il governo britannico ha sanzionato il proprietario del Chelsea Roman Abramovich a causa dei suoi legami con il presidente russo Vladimir Putin dopo l’invasione dell’Ucraina.

Ma Nadine Dorries, segretario di Stato britannico per il dipartimento per il digitale, la cultura, i media e lo sport, ha confermato mercoledì che la vendita era stata approvata nella tarda serata precedente.

“Ieri sera il governo ha rilasciato una licenza che consente la vendita del Chelsea FC”, ha dichiarato in un comunicato sulla sua pagina Twitter.

“Date le sanzioni che abbiamo imposto a coloro che sono legati a Putin e alla sanguinosa invasione dell’Ucraina, il futuro a lungo termine del club può essere assicurato solo da un nuovo proprietario”.

Siamo certi che i proventi della vendita non andranno a beneficio di Roman Abramovich o di altri soggetti sanzionati”.

“Voglio ringraziare tutti, in particolare i funzionari che hanno lavorato instancabilmente per far giocare il club e consentire questa vendita, proteggendo i tifosi e la comunità calcistica in generale”.

L’acquisizione promette un investimento di 1,75 miliardi di sterline nel club, mentre il ricavato della vendita dovrebbe essere devoluto alle vittime in Ucraina.