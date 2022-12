De Paul: "Messi continua a stupirmi"

13-12-2022 23:00

Il centrocampista dell’Argentina Rodrigo De Paul esulta per la finale dei Mondiali conquistata superando per 3-0 la Croazia.

Grande protagonista del match Lionel Messi, autore di un gol e di un assist per Julian Alvarez: “Messi non smette mai di stupire per le cose che fa, chi lo vede nei fine settimana e quelli come noi che lo vediamo tutti i giorni. Siamo molto orgogliosi di essere in finale. Ce lo meritiamo”, ha detto l’ex Udinese dopo la partita. L’Argentina giocherà la finalissima domenica alle 16 contro la vincente dell’altra semifinale tra Francia e Marocco.