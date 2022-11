De Rossi: “Guarderò il derby se i bambini non vedono i cartoni”

05-11-2022 20:52

Daniele De Rossi e il derby Roma – Lazio. Quante volte lo ha vissuto da giocatore? Tante. Ora, però, è tempo di voltare pagina e di creare una sorta di distacco tra lui e la sua ex squadra. Ai microfoni di Sky Sport, dopo il pareggio esterno con la Ternana, ha affermato: “Domani alle 18 starò con la mia famiglia, che mi manca molto, certo la partita andrà in scena a un chilometro da casa mia, mi accorgerò che starà succedendo qualcosa di grande, ma devo mantenere un certo distacco, innanzitutto perché per me la Roma oggi è un oggetto estraneo e poi per rispetto di chi mi paga e del ruolo che occupo oggi”.

“Non faccio né previsioni né commenti, c’è un bravo allenatore che sa quello che deve fare. Se la tv sarà accesa? Sì, se i bambini non guarderanno i cartoni animati, diciamo che chiederò un’ora e mezza di break per tifarla”.