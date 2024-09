De Rossi, l'omaggio di Zoro a La 7 e la dedica della moglie sui social: tifosi in delirio

Diego Bianchi a Propaganda live ha ricordato l'ex tecnico della Roma con una t-shirt, la compagna Sarah Felberbaum ha postato video e foto col marito

Un grande amore non si dimentica in 48 ore. Daniele De Rossi è ancor più amato di prima dai tifosi giallorossi dopo l’inatteso esonero dell’altro giorno e continuano ad arrivare testimonianze di affetto e solidarietà per il fu Capitan Futuro. Sui social come in televisione.

L’omaggio di Diego Bianchi a Propaganda live

Da sempre tifoso della Roma Diego Bianchi, in arte Zoro, conduttore di Propaganda live, ha voluto ricordare la figura di De Rossi in maniera esplicita durante il programma in onda su La7. Zoro infatti ha indossato una t-shirt con l’immagine del famoso tatuaggio in tackle presente sul polpaccio dell’amico Daniele. Inoltre, in platea, è stata spesso inquadrata la maglia numero 16 della Roma e, ovviamente, il nome di De Rossi, ripreso anche da una Instagram Story della moglie Sarah Felberbaum, che ha ringraziato sui social Diego Bianchi, postando il fermo immagine della serata.

Il post della moglie di De Rossi

Successivamente l’attrice e modella di origine britannica ha anche pubblicato una foto assieme a De Rossi e alla figlia, tutti sorridenti, mentre salgono in ascensore, con una scritta che è un omaggio a una canzone dei Beatles: “Here, There and Everywhere”. Un brano il cui testo recita tra l’altro: “Per condurre una vita migliore ho bisogno che il mio amore sia qui…Entrambi pensiamo a quanto può essere bello con tutto l’amore che posso”.

I fan giallorossi in delirio sui social

Centinaia le reazioni: “DDR NON SI TOCCA” e poi: “Sappi che vogliamo un gran bene a Daniele, tutti noi, perchè in lui c’è l’amore e la speranza di chi sognava il percorso di quelli come Francesco,come Bruno, Giuseppe e Daniele. Noi facciamo e faremo sempre il tifo per lui. Con rispetto e affetto. Grazie” e anche: “Grazie Daniele, con coraggio hai preso una panchina bollente e hai affrontato un mercato estivo assurdo senza mai dire una parola fuori posto, te ne saremo sempre grati! A presto”

C’è chi scrive: “Quanto siete belli ma sopratutto quanto è bello quell’uomo dietro innocente di tutto che si ritrova a subire umiliazioni del genere da una società piena di incompetenza calcistica. Danie il vento soffia e soffierà per sempre…”, oppure: “Lui sempre con noi, ci dispiace tanto che vi abbia sottratto tempo e che non abbia ricevuto il trattamento che meritava. Purtroppo la vita è ingiusta. Un abbraccio dal tifo vero romanista” e ancora: “Siete belli più del sole. Ve se ama” e poi: “Te l’hanno fatta sporca Daniè“! e infine: “Scusatece tanto, non sanno quello che fanno, so americani e greci, DDR fino alla morte”