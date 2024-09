Roma, esonero De Rossi e scelta Juric spaccano i tifosi giallorossi: Friedkin nel ciclone

Scoppia il caos per il divorzio tra De Rossi e il club giallorosso e per l'ufficialità di Ivan Juric in panchina: la reazione dei tifosi giallorossi

Sono ore di adrenalina a Roma. Tra lo stupore dell’esonero a sorpresa di De Rossi, alle ore 9 del mattino, alla decisione di chiamare Ivan Juric sulla panchina dei giallorossi. Sui social è putiferio e in città c’è già una fetta consistente di tifosi che non gradisce il croato ex Toro.

Roma, Ivan Juric è il nuovo allenatore dei giallorossi

Juric-Roma, è fatta! Dalle ore 17:00 di oggi pomeriggio il tecnico croato dirigerà il primo allenamento con i giallorossi. L’ex tecnico del Torino, avvistato tra sabato e domenica ai match Como-Bologna e Atalanta-Fiorentina, avrà un contratto dalla durata di un anno, con opzione di rinnovo in caso di qualificazione in Champions , e percepirà 2 milioni a stagione.

Roma, i tifosi giallorossi si preparano alla rivoluzione

Scatenati i tifosi giallorossi che sui social si stanno dando già appuntamento per protestare e dissentire duramente contro la società: “Ragazzi, io sono pronto a schierarmi con la tifoseria per le dure proteste fuori a Trigoria”. E ancora: “Adesso vedrete che succederà a Roma”. C’è chi scrive: “Avete distrutto la nostra romanità e senso di appartenenza, la pagherete a caro prezzo.”

C’è poi chi sostiene De Rossi: “L’unica cosa da non fare a Roma era levare di mezzo le bandiere, un allenatore che ci ha preso in una situazione disperata e che ci aveva fatto risorgere!!!” E infine: “Ma vi rendete conto che hanno esonerato un allenatore a cui hanno ora finito di prendere i giocatori e che sta lavorando con i nuovi dal 1 di settembre: in 18 giorni che risultati poteva mai dare?! Ridicoli e incompetenti!!!!!”

Roma, i tifosi giallorossi contestano il nome di Juric

Dopo i trascorsi con il Torino, i video delle liti emersi in passato su tutti i social che ritraevano le sfuriate del tecnico croato contro alcuni dei dirigenti del club granata, i tifosi giallorossi avanzano già più di qualche dubbio sul neo tecnico Ivan Juric: “Misera società, per risparmiare l’ingaggio di Edin Terzic, siete andati a prendere un lurido verme come tecnico della nostra panchina”. E ancora: “Avrei preferito l’ipotesi Maurizio Sarri, nettamente meglio di Juric e con molta più esperienza ad oggi per guidare un situazione disastrosa.” C’è chi scrive: “Trigoria da oggi si trasformerà in una polveriera, dura contestazione alla società: povero Danielino, vittima incolpevole di un disastro acclarato!!!”

Non si placa l’ira dei tifosi: “Dovbyk, Hummels e Koné che vengono a Roma e si ritrovano Ivan Juric… olé!!!” E ancora: “Pellegrini insieme a Mancini a colloquio con la società” ma guarda un po’ è successa la stessa con Mourinho, e c’entra sempre il capitano Pellegrini. Ah ovviamente Juric ha lo stesso procuratore di loro 2, percui ci dobbiamo sorbire Pellegrini titolare”. E infine: “Questa è la mossa peggiore dei Friedkin, da oggi saranno duramente contestati per aver esonerato De Rossi core de Roma e de sta città”.