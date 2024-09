Roma: esonerato De Rossi, il comunicato del club

Decisione a sorpresa dei Friedkin: con la squadra senza vittorie la società ha deciso di cambiare allenatore. A breve il nome del sostituto

Daniele De Rossi non è più l’allenatore della Roma. Il tecnico ostiense è stato esonerato oggi dai Friedkin a seguito dei colloqui avuti nei giorni scorsi. Fatale l’avvio deludente di stagione con 4 partite senza vittorie.

Il comunicato della Roma

Questo il comunicato del club giallorosso: L’AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra”

